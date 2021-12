Le titre dans la mire de Verstappen

La Formule 1 couronnera-t-elle un champion du monde autre qu’un pilote de l’écurie Mercedes pour la première fois depuis 2014 ?

À cette question, on pourrait avoir la réponse dimanche, ou, peut-être, devra-t-on patienter une autre semaine avant de savoir qui de Max Verstappen ou de Lewis Hamilton sera titré pour la saison 2021.

Avec deux épreuves à disputer, dont cette nouvelle escale en Arabie saoudite en fin de semaine, le Néerlandais compte huit points de plus au tableau que le Britannique.

Malgré cette avance plutôt fragile, Verstappen pourrait mettre fin au suspense à Djeddah et devenir le premier pilote de l’équipe Red Bull depuis Sebastian Vettel en 2013 à remporter le championnat.

Mais il ne faut pas compter Hamilton pour battu, lui qui a signé la victoire lors des deux plus récentes étapes du calendrier présentées au Brésil et au Qatar.

Champion si...

Or, pour être couronné à Djeddah, Verstappen devra récolter 18 points de plus que son rival pour détenir une avance insurmontable de 26 points avant la tenue de la dernière escale de la saison à Abou Dhabi. Une victoire vaut 25 points et un point supplémentaire est décerné à celui qui réalise le tour le plus rapide en course.

Voici quelques scénarios qui pourraient assurer à Verstappen de mettre fin au règne de Hamilton (quatre titres consécutifs) dès dimanche au Grand Prix d’Arabie saoudite :

S’il remporte la course, inscrit le meilleur tour et que Hamilton ne peut faire mieux que 6 e .

. S’il remporte la course sans obtenir le meilleur tour et que Hamilton termine 7 e ou pire.

ou pire. S’il se classe deuxième (18 points), inscrit le meilleur tour (1 point) et que Hamilton doit se contenter de la 10 e place (1 point).

place (1 point). S’il se classe deuxième, sans meilleur tour et que Hamilton est exclu des points (11e ou pire). À l’inverse, si Hamilton gagne les deux dernières épreuves de la saison (sans avoir à boucler le tour le plus rapide en course) il est assuré d’être champion.

Rapide et... dangereux

Après le Qatar, le cirque de la F1 va découvrir un nouveau tracé qui vient à peine d’être achevé. Avec ses 27 virages dont la plupart rapides et étroits, le circuit temporaire de Djeddah est le deuxième plus long de la saison (derrière Spa-Francorchamps) et le deuxième aussi pour la vitesse moyenne (environ 250 km/h). Seule la piste de Monza est plus rapide.

Ce qui fait craindre aux pilotes qu’ils devront être vigilants pour éviter les murs à proximité lors de cette épreuve qui sera disputée sous les projecteurs.