Les citoyens maintiennent la pression pour sauver la serre de l'ancien zoo de Québec

Le groupe de citoyens qui se bat pour protéger la serre de l’ancien zoo de Québec a annoncé mercredi avoir franchi le cap des 13 000 signatures au moment où un flou persiste concernant le lancement de la démolition.

Le Centre de services scolaire des Premières-Seigneuries, qui est propriétaire du site depuis avril afin d’y aménager deux nouvelles écoles, parle depuis plusieurs semaines d’une démolition en «novembre-décembre».

À ce jour, aucune date plus précise n’a été rendue publique concernant le début des travaux. Un entrepreneur a été sélectionné et une rencontre était prévue avec lui la semaine dernière.

De son côté, l’organisme sans but lucratif Jardin de la Capitale, fondé en mai dernier pour sauver la serre, ne perd pas espoir de renverser la vapeur et maintient la pression sur les autorités politiques et du centre scolaire.

«Où en sont rendues les démarches?», demandent les citoyens dans un communiqué de presse diffusé mercredi.

Le regroupement a souligné que la pétition qui a été soumise à la ministre Geneviève Guilbault et au maire Bruno Marchand le 19 novembre, avec 12 000 signatures, a maintenant dépassé le cap des 13 000 noms.

L’organisme se targue d’avoir reçu l’appui de trente groupes et personnalités des milieux social, environnemental et politique. Il réitère sa demande de moratoire sur la démolition.

«Toutes ces personnes et groupes espèrent un dénouement positif des démarches du nouveau maire de Québec», a affirmé le président Michel Lagacé.

La serre indo-australienne construite au coût de 14 millions $ est inactive depuis la fermeture du zoo, en 2006.

Dans cette affaire, le Centre de services scolaire soutient que tout a été fait, en vain, pour trouver un repreneur avec un projet viable.

Il affirme n’avoir ni la mission ni le budget pour prendre en charge l’entretien de la serre qui est évalué à 300 000 $ par année et craint que de retarder la démolition vienne compromettre l’échéancier de la construction de ses deux établissements scolaires.

Le maire de Québec, Bruno Marchand, s’est dit sensible aux doléances des citoyens sans toutefois prendre d’engagement ferme. Il a ouvert la porte à une rencontre avec la directrice du centre scolaire, Marie-Claude Asselin.

