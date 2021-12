Les promesses rompues de Valérie Plante

À l’instant où les corps policiers sont sur la sellette, la mairesse de Montréal mitige sa promesse électorale quant à l’ajout de 250 policiers.

Selon ses déclarations, une grande partie des nouvelles embauches combleront les départs de policiers. C’est donc moins de 250 postes qui seront créés.

L’explication alambiquée rappelle le cafouillage entourant la hausse de taxe de son premier budget alors qu’elle arguait avoir tenu ses engagements en se limitant à l’inflation, tel que promis. Ce n’était pas le cas.

Madame Plante oublie trop facilement qu’elle n’a pas battu Denis Coderre ; lui-même s’en est chargé.

Improvisation inutile

La sécurité occupait l’avant-plan de la campagne électorale municipale avec la prolifération des armes et des événements violents. Valérie Plante ne voulait pas être en reste avec son adversaire et a repris sa promesse sans plus d’analyse.

Déjà, à ce moment-là, on sentait l’improvisation. Comme si ce n’était pas suffisant dans l’impromptu, elle fournit maintenant des éclaircissements douteux.

Toutes les observations et les débats qui émergent autour des interventions policières vont à l’encontre d’un comportement aussi cavalier.

L’heure est aux réflexions sérieuses plutôt qu’au patinage auquel nous ont habitués les politiciens.

Faire le nécessaire

Sans être pour ou contre l’ajout de policiers, on peut souhaiter une juste évaluation des besoins par l’administration municipale.

Il survient assez d’événements dans l’espace public pour nourrir la réflexion de la mairesse.

Le Devoir livrait quelques reportages sur le nombre de personnes mortes aux mains des forces policières ces dernières années. La SQ met en place une formation pour que ses agents puissent intervenir de façon adéquate avec des citoyens en crise. N’y a-t-il pas des repères inspirants ?

Avant de s’éparpiller, elle aurait intérêt à livrer un point de vue plus solide sur ses attentes à l’égard de ses forces policières et indiquer le nombre de postes nécessaires.

On ne peut pas rire continuellement !