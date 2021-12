Livre: 50 nouveaux fragments d’ailleurs

Amoureux de voyages et de mots, vous avez un tout nouveau livre à vous mettre sous la dent: Fragments d’ailleurs II: 50 récits pour (re)découvrir le monde du journaliste québécois Gary Lawrence.

L’ouvrage, qui fait suite à Fragments d’ailleurs: 50 récits pour voyager par procuration publié en juin 2020 et à Fragments d’ici: 25 récits pour (re)découvrir le Québec paru en mai 2021, propose 50 nouveaux récits de voyage et d’aventure.

Comme les deux précédents titres, Fragments d’ailleurs II est loin des clichés et des conseils pratico-pratiques. Avec sa plume unique, l’auteur y raconte ses pérégrinations autour du monde, ses mésaventures, ses découvertes, ses craintes et ses réflexions.

Au fil des pages, il emmène ses lecteurs au cœur de la «petite Norvège d’Arabie» (Oman) et du «petit Portugal de haute mer» (Açores) aussi bien que sur «la route de la Mort à vélo» (Bolivie) ou dans «le cirque touristique de Manuel Antonio» (Costa Rica). Une cinquantaine de ses photos accompagnent les récits.

Titulaire d'une maîtrise en droits humains et environnementaux, Gary Lawrence est journaliste depuis 1994 et il a foulé le sol de plus de 100 pays. Collaborateur du Devoir et de L’actualité, notamment, il est aussi rédacteur en chef du magazine d’aventure et de plein air Espaces.

Fragments d’ailleurs II : 50 récits pour (re)découvrir le monde est publié aux Éditions Somme Toute et disponible au coût de 29,95$.