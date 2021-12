Montre Fitbit Charge 5: abordable, solide autonomie et très complète

Si je devais résumer cette Fitbit Charge 5 en quelques mots, je dirais tout simplement, une superbe montre, mais avec un autre bracelet.

Commençons par le principal point d’achoppement, mais heureusement remplaçable, le bracelet de caoutchouc livré d’office avec la montre. Si vous avez comme moi de la pilosité autour du poignet, les poils se coincent à deux endroits et rendent désagréables le port de la montre dès les premières secondes. Accessoirement, on ne peut à l’achat remplacer le bracelet d’origine de la montre Fitbit Charge5 par un autre. Il faut s’en procurer un second sur le site Fitbit ou sur d’autres sites en ligne. Heureusement, le choix de bracelets compatibles est vaste et très abordable en cherchant bien et ceux-ci sont faciles à installer.

Avec la montre Charge 5 enroulée au poignet gauche et l’Apple Watch série 4 à droite, la première surprend par sa légèreté. À vrai dire, on ne sent pas du tout ses 28 grammes contrairement aux 48 g de l’autre – un solide avantage pour les activités sportives.

Fitbit

Capteurs biométriques précis

Vendue 230 $ sur le site du fabricant (et aussi bas que 170 $ sur Amazon.ca au moment d’écrire ces lignes), le rapport qualité-prix-performance de cette montre est difficile à égaler.

Pour ce prix, on obtient grâce aux capteurs intégrés des fonctions d’électrocardiogramme et de variabilité cardiaque, d’activité électrodermale, de mesure de la saturation en oxygène dans le sang (SpO2), de suivi des phases du sommeil, de mesure des pas et une foule d’autres fonctions typiques des montres connectées ou intelligentes.

Pour le suivi de la condition physique, le Charge 5 dispose de 20 modes d'exercice, de la reconnaissance automatique des exercices SmartTrack, de la mesure des minutes de la zone active de Fitbit, d'un GPS pour tracer votre itinéraire lors d'exercices en plein air (comme la course, le vélo et la randonnée) et de cartes d'intensité d'entraînement dans l'application indiquant votre rythme et les zones de fréquence cardiaque tout au long de votre parcours.

Le suivi de la fréquence cardiaque s’effectue 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et peut vous prévenir si elle est anormalement élevée ou basse.

La nuit, la montre suit la durée et la qualité de votre sommeil, ainsi que les stades de votre sommeil (léger, profond et paradoxal) et votre fréquence respiratoire.

Sept jours d’autonomie

Autre point fort de la montre, les sept voire huit jours d’autonomie avec une seule charge de la pile. Impressionnant. En comparaison, l’Apple Watch à mon poignet droit doit être rechargée toutes les 36 heures environ.

Cette autonomie d’une semaine est possible avec l’écran fermé qui s’illumine quand on fait pivoter le poignet. On peut opter pour l’affichage permanent, mais cela réduit à deux ou trois jours son autonomie. Autre fonction qui épuise la pile, l’utilisation continue du GPS pendant une séance d’entraînement aura vidé celle-ci au bout de cinq heures. Cela dit, la recharge n’est pas très longue, deux heures suffisent pour atteindre la pleine charge avec le câble USB fourni.

Fitbit

Appli Fitbit

Bien entendu, la montre Fitbit Charge 5 est compatible avec les téléphones intelligents iOS d’Apple et Android. L’application consigne toutes les données et mesures quotidiennes. Simple à utiliser, mon seul regret concerne l’incapacité de payer avec sa montre la présence d’une puce NFC et de la fonction Fitbit Pay. Sur le site, les services bancaires et de transport compatibles sont rares, voire inexistants hormis Visa avec la Banque Royale.

On est loin de Wallet (Portefeuille) sur l’Apple Watch avec laquelle je retrouve toutes mes cartes de crédit et même le code QR de VaxiCode. Aussi, le nombre d’applications tierces est nettement plus grand sur la montre Apple que sur la Fitbit qui, détail important, n’est pas dotée de boutons physiques ou mobiles comme sur l’Apple Watch, ce qui sans doute limite les possibilités de créer des applications par les développeurs. Seule interface, l’écran, et les deux capteurs latéraux métalliques pour la mesure pendant 30 secondes de l’électrocardiogramme ECG servant au calcul du rythme sinusal.

Fitbit Premium est un abonnement payant pour obtenir des services et des fonctions plus avancées. Fitbit offre jusqu’à 6 mois d’essai gratuitement que l’on peut résilier avant l’échéance qui est indiquée dans l’App Store de votre téléphone, sous Abonnements. On peut aussi retrouver son abonnement sur l’application Fitbit en allant dans Paramètres du compte > Gérer les abonnements.

Apple

Un texte sur cet abonnement Premium viendra plus tard.

Si l’absence de paiement ne vous gêne pas, la Charge 5 de Fitbit est une montre sport, étanche jusqu’à 50 m, sans soucis, performante, très abordable et facile à porter... à condition de choisir un autre bracelet.