Omicron: rapide augmentation de cas en Afrique du Sud

L'augmentation fulgurante de nouveaux cas positifs à la COVID en Afrique du Sud, largement portée par le nouvau variant Omicron, est très préoccupante, ont noté mercredi des responsables sanitaires devant le Parlement.

• À lire aussi: COVID-19: l'insuffisance de la vaccination et du dépistage constitue un «cocktail toxique», pour l'OMS

• À lire aussi: Vers un durcissement des procédures de test pour entrer aux États-Unis

« Le degré d'augmentation est le plus préoccupant », a affirmé le Dr Michelle Groome de l'Institut national des maladies transmissibles (NICD).

En deux semaines, le pays a connu une « augmentation exponentielle », passant d'un peu plus de 300 nouveaux cas quotidiens en moyenne sur une période de sept jours, à un millier la semaine suivante, à plus de 3500 cette semaine, a-t-elle souligné.

Écoutez l'entrevue du porte-parole de l'OMS, Tarik Jasarevic, avec Benoit Dutrizac sur QUB Radio:

Mercredi soir, le NICD a annoncé 8.561 nouveaux cas recensés dans la journée, contre 4373 la veille et 2273 lundi sur l'ensemble du pays.

Le pays en est « au tout début de sa quatrième vague », mais le taux de positivité des tests réalisés a grimpé à 27% mercredi dans la province de Gauteng, la plus peuplée et la plus touchée, surtout autour de Pretoria.

La multiplication des cas positifs est « largement due au nouveau variant » Omicron, désormais « dominant » puisqu'il représente la grande majorité des nouveaux cas en Afrique du Sud, a souligné la scientifique lors de cette présentation organisée par le ministère de la Santé.

Les jeunes, les 10-19 ans mais aussi les 20-29 ans, qui fêtent la fin de leur année scolaire en ce printemps austral, semblent un moteur de cette propagation. Ils testent beaucoup plus positif que les autre catégories, même si ces derniers jours les infections « se déplacent vers les plus âgés ».

L'Afrique du Sud est le pays le plus touché par la pandémie avec près de 3 millions de cas officiels, « un nombre sous-estimé, si l'on prend en compte les asymptomatiques et ceux qui pour toutes sortes de raisons de vont pas se faire tester », a souligné le Dr Groome.

À voir aussi