Remercier ses employés et faire rouler l’économie locale en même temps

Vos employés en donnent plus qu’à l’habitude et vous cherchez un moyen de les remercier ? Mais voilà, comment souligner leur bon travail en cette période hors de l’ordinaire ? Outgo Expériences, une plateforme spécialisée dans les forfaits-cadeaux, a transformé son modèle d’affaires pour répondre à ce besoin très actuel.

« On a développé un outil numérique qui nous permet d’envoyer un courriel personnalisé et à l’image de l’entreprise accompagné d’une carte-cadeau donnant accès à de multiples activités ou produits proposés sur notre site par plus de 400 commerçants d’ici », explique Yanick Guillemette, président d’Outgo.

« L’employé peut ainsi choisir ce qui lui plaît. Une solution de reconnaissance qui permet en même temps d’encourager l’économie locale », ajoute-t-il.

Produits de beauté, forfait massage de détente, expériences de dégustation de vins, cours d’éducation canine, boîtes-cadeaux, l’offre est variée sur le site d’Outgo qui s’est allié des partenaires reconnus tels que Cook It, Evive, Danièle Henkel Cosmétiques, etc. Il est aussi possible de choisir des forfaits d’escapade en région ou des repas au restaurant

« Une façon d’encourager ces entreprises qui ont été affectées depuis le début de la pandémie », affirme M. Guillemette.

Une demande spéciale

L’idée de ce nouveau service a émergé à l’été 2020 quand de grandes entreprises comme Desjardins Sécurité financière, Jean Coutu, BMR et le Fonds de solidarité FTQ ont cogné à la porte d’Outgo.

« Elles cherchaient une solution digitale pour récompenser leurs employés dans le respect des règles sanitaires. Elles voulaient souligner leur bon travail qui s’est fait dans des conditions pas toujours faciles depuis le début de la pandémie. Cela nous a mis la puce à l’oreille que la demande serait grande notamment à l’approche de Noël », raconte M. Guillemette.

L’équipe s’est donc mise à l’ouvrage pour mettre en place une solution qui permet l’envoi massif de courriels.

« Pour notre première commande, il fallait livrer quelque 3 500 cartes-cadeaux par courriel. À elle seule, elle représentait près du quart des transactions que nous effectuons par année. On voulait être sûr de bien faire », dit-il.

Depuis, la demande s’est mise à affluer à tel point qu’Outgo à dû procéder à des embauches et d’autres sont à venir. Il faut dire que l’idée a fait du chemin auprès des entreprises de même que différents organismes de soutien économique. Outgo travaille, entre autres, avec des chambres de commerce régionales, des municipalités régionales de comté (MRC) qui deviennent partenaires de l’entreprise pour offrir un service de reconnaissance aux employeurs de leur territoire.

Outgo a notamment participé à la campagne Village solidaire en collaboration avec la SDC Village de Montréal qui a connu un « méga succès en 2020 ». L’organisme a donc décidé de récidiver cette année. Les gens peuvent ainsi se procurer une carte-cadeau de 20 $ qui est bonifiée par la SDC pour un montant total de 30 $, à dépenser auprès des commerces du Village.

Outgo, qui a aujourd’hui le vent dans les voiles, est un bel exemple d’une entreprise qui a su se réinventer. Au début de la pandémie, l’entreprise a enregistré un recul de son chiffre d’affaires alors que l’achat de carte-cadeau a considérablement ralenti. Pour aider ses partenaires, elle a alors lancé une campagne de soutien, de façon bénévole, pour inciter les consommateurs à acheter des forfaits chez les restaurants et commerçants à utiliser une fois la crise passée.

« On a ainsi pu leur remettre un total de 50 000 $ qui a contribué à amoindrir leurs pertes », affirme le dirigeant.

OUTGO

Date de fondation : 2016

Activités : entreprise de vente en ligne spécialisée dans les cadeaux d'expérience

Actionnaires : Marc-Antoine Perron et Yanik Guillemette

Nombre d’employés : 16

