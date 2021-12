Sous les glaces arctiques: la fonte des glaces préoccupe

Le plongeur Mario Cyr et le Cirque Éloize ont touché une corde sensible avec leur exposition immersive Sous les glaces arctiques. Après avoir rallié 55 000 personnes à Montréal, l’exposition s’amène à Québec dans une version plus élaborée et 10 000 billets ont déjà été vendus.

« Les gens sont très préoccupés par la fonte des glaces », constate le photographe et vidéaste madelinot, dont les images saisissantes captées lors de ses nombreux périples dans le Nord constituent la colonne vertébrale de cette exposition appelée à faire le tour du monde.

Inquiet de l’avenir de la planète, Mario Cyr ne voulait pas que cette incursion dans l’Arctique canadien emprunte un ton moralisateur. Les images, estime-t-il, devaient parler d’elles-mêmes.

« Il faut miser sur l’intelligence des gens. Quand tu vois un ours polaire qui défonce la glace en marchant, ça frappe. On n’a pas besoin d’en dire plus. »

Un vrai camp de base

Au Centre des congrès de Québec, Sous les glaces arctiques avec Mario Cyr s’installe avec ses images et les décors grandeur nature qui ont fasciné les visiteurs des studios d’Éloize, dans le Vieux-Montréal, depuis le mois de juin, mais dans une version un tiers plus grande.

« À Montréal, nous étions restreints au niveau de l’espace. Ici, au lieu d’avoir des maquettes d’un camp de base, on monte un camp de base », dit Mario Cyr.

L’expérience sera d’autant plus immersive. « Les gens vont pouvoir rentrer dans les mêmes tentes où je dors avec les mêmes sacs de couchage, lits de camp, mes bas suspendus en train de sécher. »

En constante évolution

Après la capitale, des villes canadiennes puis du monde entier devraient recevoir cette exposition que ses concepteurs souhaitent faire évoluer constamment, au rythme des changements qui frappent la planète.

« Les renseignements que nous allons donner vont toujours être mis à jour. Déjà à Québec, nous avons de nouvelles données et de nouvelles images. Il y a plus de science qu’à Montréal », indique Mario Cyr.

Avec tout ça, est-ce que celui qui a exploré d’innombrables fonds marins se range toujours dans le camp des optimistes quant à notre avenir sur la Terre ? « Oui, mais ça devient de plus en plus difficile. »

♦ L’exposition Sous les glaces arctiques avec Mario Cyr sera présentée au Centre des congrès de Québec, du 18 décembre 2021 au 13 février 2022.