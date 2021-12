Un bel honneur pour Kamal Miller

L’équipe canadienne de soccer masculin connaît d’excellents moments dernièrement et c’est en partie grâce au défenseur du CF Montréal Kamal Miller, qui a été élu joueur du mois de novembre par Canada Soccer, mercredi.

L’arrière de 24 ans, qui prend de plus en plus de responsabilités en sélection nationale, a connu l’un des mois les plus productifs de sa carrière. L’Ontarien a joué toutes les minutes des deux dernières victoires du Canada à Edmonton, face au Costa Rica et au Mexique.

Avec Miller dans la formation, l’unifolié n’a accordé qu’un seul filet en novembre, prenant du même coup la tête du classement des éliminatoires de la CONCACAF pour la Coupe du monde de 2022. Le défenseur, lui, a été élu au sein de l’équipe type de la confédération après les deux rencontres.

Avec le CF Montréal, Miller a inscrit le premier but de sa carrière en Major League Soccer le 4 novembre. Il a également aidé le Bleu-Blanc-Noir à mettre la main sur le Championnat canadien, blanchissant au passage le Toronto FC.

Du côté des femmes, la joueuse qui s’est le plus distinguée en novembre est la milieu de terrain Jessie Fleming. Elle a reçu cet honneur pour une troisième fois cette année.