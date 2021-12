Une alliée pour les artistes de Québec

La nouvelle responsable des dossiers de culture au comité exécutif de la Ville de Québec, Catherine Vallières-Roland, promet que les artistes locaux pourront compter sur elle pour faire leur promotion sur la scène internationale.

C’est l’une des missions que s’est données la mairesse suppléante qui, outre de partager la responsabilité du volet culture à la Ville avec le maire Bruno Marchand, a hérité des dossiers des grands événements et des relations internationales.

Elle sera, en quelque sorte, une alliée des nombreux artistes de talent qui vivent dans la capitale.

« À travers les rencontres que je ferai avec des dignitaires étrangers et des représentants de villes sur la scène internationale, ça va faire partie de mon mandat de faire rayonner les artistes de la ville de Québec », affirme cette nouvelle venue en politique municipale, lors d’une rencontre récente avec Le Journal.

Son curriculum vitae confirme qu’elle a les moyens de ses ambitions. Employée du ministère des Relations internationales depuis 2004, elle a notamment été chargée de la mise en œuvre de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles dans l’environnement numérique auprès de l’UNESCO.

« Un de mes principaux mandats était de m’assurer que le gouvernement du Québec puisse continuer de soutenir ses artistes et sa culture dans l’environnement numérique.

« La culture, enchaîne Mme

Vallières-Roland, c’est un dossier qui me tient à cœur. J’ai travaillé avec le ministère de la Culture, avec différentes sociétés d’État comme la SODEC, Télé-Québec et le Conseil des arts et des lettres. »

Décentraliser la culture

À Québec même, l’arrivée de Bruno Marchand ne provoquera pas de grands bouleversements. « Beaucoup de choses ont été faites en culture à Québec », observe Catherine Vallières-Roland, en saluant les actions de l’administration Labeaume.

Québec Forte et Fière misera donc sur la continuité, mais avec le souci de décentraliser la diffusion de la culture.

En gros, il faut que la culture aille davantage vers les quartiers et les banlieues, et non plus que les habitants de la périphérie se rendent systématiquement au centre-ville pour assister à des spectacles ou visiter des expositions.

L’objectif : « Donner envie à des gens qui ne consommaient pas de culture d’en consommer.

« Il faut offrir une panoplie plus grande d’options aux gens pour qu’ils puissent assister à des spectacles. La Ville est déjà responsable de la gestion de petites scènes à différents points dans la ville. Donc, on peut les exploiter davantage. »

Ce faisant, les habitants de ces quartiers ne se sentiront plus comme des laissés-pour-compte, un commentaire qui revenait souvent en campagne, indique Catherine Vallières-Roland.

« Des gens à Saint-Émile nous disaient qu’ils avaient hâte de faire partie de cette ville-là, qu’ils ne s’en sentent pas citoyens. »

Et ça passe par la culture ?

« Ça passe par la culture. »