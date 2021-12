Vers qui me tourner pour obtenir de l’aide pour ma fille ?

Ma fille de 18 ans, qui est toujours aux études, a choisi de venir vivre avec moi depuis que je suis séparée de son père. C’est une enfant qui a toujours eu un caractère en montagnes russes, avec des hauts et des bas qui sont parfois difficiles à supporter. Aucun diagnostic n’a jamais été posé sur son cas. Elle traverse actuellement un gros creux de vague et ça m’inquiète.

Comme elle n’est suivie par aucun psy, que vous devez être au courant du manque flagrant de spécialistes dans le système où l’attente dépasse les six mois, même quand il y a urgence, je ne sais pas vers qui me tourner. Ma sœur me dit qu’un coach de vie pourrait faire quelque chose pour elle ? Votre avis serait apprécié.

Anonyme

Il semble que le recours à un coach de vie par les patients fut très populaire pendant la pandémie, vu les longs délais pour obtenir de l’aide psychologique. Un bémol cependant : il faut savoir que si votre fille a une problématique de santé mentale, il vaudra toujours mieux la mettre sur une liste d’attente pour des soins en psychologie.