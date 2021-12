BLANCHETTE, Jean-Guy



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (Hôpital Laval), le 9 novembre 2021, à l'âge de 75 ans, est décédé monsieur Jean-Guy Blanchette, époux de madame Diane Bizier. Il était le fils de feu Céa Soulard et de feu Jean-Marie Blanchette. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera au, de 13h à 15h.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Éric (Jacinthe Paquet), Isabelle et Guy-Olivier (Judith Lavigne); ses petits-enfants: Laurence, Sébastien et William Potvin; Jérémy, Anne-Catherine, Emilie-Rose et Louis-Alexandre Blanchette; ses frères et sœurs: Raymond (Denise Jutras), Clémence (Robert Nadra), Pauline (Fernand Deschamps), feu Rita (feu Bernard Gillman), Claude (Denise Roger, feu Diane Guillemette), Gérard (Denise Tremblay), Janine, Yolande (Daniel Bernier). De la famille Bizier, il laisse dans le deuil : sa belle-mère Marie-Claire Rioux (Georges Bélanger, feu Armand Bizier); ses beaux-frères et belles-sœurs: Robert (Marthe Bédard), feu Ghislain (Michelle Garneau), Bruno (Marie-Michèle Allard), Lucie (John Racine), Murielle (Jean-Marie Roy), Carole (feu Michael Caldwell); ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille tient à remercier chaleureusement l'équipe médicale de l'IUCPQ (Hôpital Laval), plus particulièrement le personnel du centre de soins de jour ainsi que le personnel des soins palliatifs pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Une mention spéciale au Dre Julie Robitaille pour son humanité, son dévouement et son écoute.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, 2700, chemin des Quatre-Bourgeois, Québec (Qc) G1V 0B8, 418 656-4999.