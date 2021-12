THÉRIAULT, Basile



À la Maison de soins palliatifs du Littoral, le 17 novembre 2021, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Basile Thériault, fils de feu Albert Thériault et de feu Alexandrine Chiasson. Il laisse dans le deuil son ex-femme: Gisèle Ste-Croix (Marcel Quirion); ses enfants: Brigitte et feu Mario; ses petits-enfants: Valérie et Dave; ses arrière-petits-enfants: Maïka, Mathys et Jade; ses frères et soeurs: Aurèle (Dorina), Donald (Francine), Réal, Jeannine, Conrad (Norma), Suzanne, Adrien (Pauline), Louis et Johanne (Gaston); ainsi que ses autres parents et ami(e)s. Un remerciement spécial à son voisin Jonathan Proulx, à son ex-beau-frère André Ste-Croix et à sa conjointe Doris Guay. Un gros merci à l'équipe du 9e étage de l'Hôtel-Dieu de Lévis, à l'équipe de la Maison de soins palliatifs du Littoral et à son infirmière Ève. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral, https://www.mspdulittoral.com/faites-un-don/, ou à la Fondation Véro et Louis, https://www.jedonneenligne.org/fondationverolouis/. Merci à tous ceux qui l'ont connu, aimé et apprécié. Il a été confié au