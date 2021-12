BOURGET, Lise



À l'Hôpital Saint-François d'Assise, le 30 novembre 2021, à l'âge de 78 ans, est décédée dame Lise Bourget, épouse de monsieur Claude Giguère, fille de feu Edgar Bourget et de feu Régina Gosselin. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Claude Giguère; sa fille: Manon Giguère (Scott Brogan); ses frères et sœurs: Paul, Guy (Thérèse Richard), feu Roland, feu Claude, feu Jeanine (feu Gérard Caron), feu Liliane et feu Monique; ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Giguère: Raynald (Denise Blanchette), Lise, Ghyslaine (feu Paul Bégin) et feu Nicole (Michel Brosseau); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s de la Floride et du Québec. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Saint-François d'Assise pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, site Internet : www.cancer.ca.