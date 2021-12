THIBAULT, Rachel



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus de Québec, le 26 novembre 2021, à l'âge de 67 ans, est décédée madame Rachel Thibault, fille de feu dame Irène Tondreau et de feu monsieur Georges Thibault. Elle demeurait à Québec et autrefois L'Islet (Saint-Eugène). Elle laisse dans le deuil ses frères et ses sœurs: Michel (Madeleine Pelletier), Carmen (Bruno Dubé), Denis (Jocelyne Riopel) et Nathalie (Richard Bénard); ainsi que ses neveux et nièces et leur famille, ses cousins et cousines, autres parents et amis(es) en particulier Chantal. De sincères remerciements sont adressés au personnel de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour leurs attentions et les bons soins. Un merci particulier à madame Lorraine Dumont (famille d'accueil) pour son accueil et son dévouement envers Rachel. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Signes d'Espoir, 185 Bd des Cèdres, Québec, QC G1L 1M8. Des formulaires seront disponibles au salon.Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraireà compter de 13h.Ses cendres seront déposées ultérieurement auprès de ses parents au cimetière paroissial de Saint-Eugène.