CHABOT, Viateur

Au Centre d'hébergement Charlesbourg, le 5 novembre 2021, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Viateur Chabot, époux de madame Lise Roy, fils de feu madame Antoinette Tanguay et de feu monsieur Rosario Chabot. Il demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 16 h 30.L'inhumation des cendres se fera la semaine suivante dans l'intimité au Mausolée François-de-Laval (Cimetière Belmont). Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils: Rodéric (Mélanie Pelletier) et Nicolas (Julie Paquet); ainsi que ses petits-enfants: Laurence, William, Antoine et Chloé. Il était le frère de feu Camil, feu Bertrand, feu Armandine (feu Florien C. Lebel), Jeanne d'Arc (Edgar Mallet), feu Richard (feu Laurette Shink), feu Vincent (Paula Poulin), Françoise (Charles-Henri Morin), feu Marguerite (feu Robert St-Pierre), Raymonde (Roland Gagné), Pauline (Ghislain Turgeon), Huguette (Ghislain Guay), Marcelle (Gaétan Boissonneault), ses belles-sœurs et beaux-frères de la famille Roy, neveux et nièces ainsi que son meilleur ami depuis toujours Donald Goulet. La famille tient à remercier l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec et l'unité des soins palliatifs du Centre d'hébergement de Charlesbourg. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre d'hébergement des soins palliatifs de Charlesbourg (715 Boul. Cloutier, Québec, G1H 5V5) ou à la Fondation Diabète Québec Site web : www.diabete.qc.ca ou à la Fondation de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec Site web : www.fondation-iucpq.org.