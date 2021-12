THIBAULT, Lucette



Au CHSLD Vigi Notre-Dame de Lourdes de St-Michel de Bellechasse, le 13 novembre 2021, à l'aube de ses 92 ans, est décédée Lucette Thibault, épouse de feu Roland Thibault, fille de feu Edmond Thibault et de feu dame Valéda Drolet. Elle demeurait à Lévis.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Céline, Claire, Suzanne (Richard Couture) et Diane (René Mathieu); ses petits-enfants: Sophie Méthot (Danyel Roy), François Méthot (Isabelle Vézina), Geneviève Samson (Gary Legault), Louis Samson (Marie-Pier Bernard-Genest), Catherine Couture (François Garneau), Marie-Anne Couture (Carl Gendreau), Charlotte Couture (Joël Bergeron), Véronique Lemieux (Étienne Leduc) et Alex Lemieux; ses arrière-petits-enfants: feu Charlyne, Clara, Laurence, Félix, Logan, Alice, Ariane, Raphaël, Marilou et Jacob; ses frères: feu Marie-Louis Thibault (feu Hélène Bélinge), feu Roger Thibault, Philippe Thibault (feu Madelaine Shaienks,Thérèse Marmet), feu René Thibault (feu Marie-Paule Aubert), feu Gilles Thibault (Murielle Bernier), feu Paul Thibault (Gertrude Laurendeau); sa belle-sœur et beaux-frères: feu Jean-Paul Thibault (feu Denise Beaupré), feu Jacqueline Thibault (feu Alfred Richard), feu Georges Thibault, feu Robert Thibault (feu Mariette Blais); ses neveux, nièces, cousins, cousines et autres parents ainsi que de nombreux ami(e)s. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aule samedi 4 décembre 2021, de 14 h à 16 h 45.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière Mont-Marie. Un merci spécial au Dre Catherine Tanguay et au personnel du C.H.S.L.D. Vigi Notre-Dame de Lourdes à St-Michel-de-Bellechasse pour les bons soins prodigués tout au long de son séjour. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association des bénévoles du C.H.S.L.D. VIGI Notre-Dame-de-Lourdes inc. 80, rue principale, St-Michel-de-Bellechasse, Québec G0R 3S0.