PÉRIARD, Jean-Pierre



À L'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 7 novembre 2021, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Jean-Pierre Périard, époux de dame Diane Tremblay, fils de feu Charles-Émile Périard et feu Jeanne d'Arc Lemieux. Il demeurait à Québec.de 13 h à 15 h.Il laisse dans le deuil, outre son épouse Diane; ses enfants : Dominique (Carl Bergeron) et Caroline (Marc Rouleau); les enfants de sa conjointe : Carl Bergeron (Dominique Périard), Katy Bergeron (Jean Lavoie) et Dave Bergeron (Annie Bédard) ; ses petits-enfants : Sabrina, Véronik, Annabelle, Jean-David, Léa-Kim, Joël, Zoé et Jonathan; son frère et sa sœur : Suzanne (Denis Proulx) et François (Johanne Périard); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Tremblay: André (Carol Ann Quinn), Marcel (Andrée Gagnon), Francine (Jules Côté), Martine (Martin Martel), Michel (Marie-Claude Simard), Marie-Josée (Davy Arnaud), sa belle-mère Aurélie Gauthier, ainsi que ses neveux, nièces, autres parents, ami(e)s et collègues. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, 214-1040, avenue Belvédère, Québec (QC), G1S 3G3, tél.: 418-683-8666, site Internet : www.cancer.ca.