LEFEBVRE, Denise



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 1 novembre 2021, à l'âge de 80 ans et 11 mois, est décédée madame Denise Lefebvre, épouse de feu monsieur Louis-Georges Bouillon, fille de feu madame Jeanne d'Arc Mercier et de feu monsieur Alfred Lefebvre. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 9 h 30 à 12 h 30.L'inhumation des cendres se fera au cimetière St-Charles le même jour. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Alain (Sylvie Soucy), Patrick (Jean-Pierre Parent) et Julie (François Légaré) ainsi que l'ex-conjointe de Patrick, Brigitte Bertrand ; ses petits-enfants : Jean-Sébastien (Roxanne Bilocq-Couture), Maxime (Anne-Joëlle Hains), Alec (Marianne Bérubé-St-Jean), Guillaume et Roxanne ; ses arrière-petits-enfants : Lukas et Marilou ; son frère : feu Jean-Marc (Diane Matton) son beau-frère: feu Jean-Claude Bouillon (Suzanne Pageau) sa sœur de cœur Henriette Larochelle (Jean-Claude Fontaine) ainsi que ses cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'unité COVID de l'Hôpital Enfant-Jésus. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'organisme de votre choix.