PAQUET, Georgette Bélanger



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 21 novembre 2021, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Georgette Paquet, épouse de monsieur Fernand Bélanger. Née à Beauport le 15 décembre 1930, elle était la fille de feu dame Léa Rodrigue et de feu monsieur Albert H. Paquet. Elle demeurait à Ste-Brigitte-de-Laval. Les membres de la famille recevront les condoléances àà compter de 14 h.Outre son époux Fernand, madame laisse dans le deuil ses enfants: Carol (Pierrette Charest), Josette (Mario Vallée), Serge (Linda Gravel), Guylaine (Alain Fortier); ses petits-enfants: Caroline, Michaël, Jessika, Simon, Mathieu, William, Olivia; ses 4 arrière-petits-enfants: Jade, Juliane, Félix, Rose; ses sœurs et son frère: Rose-Hélène (feu Jean-Charles Gagnon), Ange- Aimée (feu Paul Dugal), Pauline (Gérard Duquet), Georges-Aimée, Nicole (Jean Rainville); de la famille Bélanger: Rita (feu Lorenzo Boily), Madeleine (feu Marc Poliquin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Georgette était également la sœur de Thérèse (Adélard Paquet), Edgar (Mariette Lavoie), Charles-Aimée (Jacqueline Carrier), Albert-René, Roland, tous décédés. La famille remercie tout le personnel de l'urgence de l'Hôtel-Dieu de Québec pour les soins prodigués.