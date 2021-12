TURBIS, Père Julien-Marie



A l'hôpital St Francois d'Assise de Québec est décédé le 29 novembre 2021, à l'âge de 87 ans, le Père Julien-Marie Turbis, prêtre de la communauté des Eudistes. Il a fait ses études classiques à l'Externat St-Jean-Eudes de Québec et au Collège Sacré-Cœur de Bathurst, sa philosophie et sa théologie au Séminaire Sacré-Cœur de Charlesbourg et à Limbour (Gatineau). Ordonné prêtre le 9 mars 1963, dans sa paroisse natale du Havre St-Pierre, il est nommé immédiatement pour aller enseigner dans nos œuvres du Venezuela et à Leon (Espagne).C'est en 1976 qu'il rentre au Canada où il travaille à la paroisse St-Jean-Marie Vianney (Gagnon) dans le diocèse de Hauterive. Puis on le voit successivement comme curé à la paroisse Ste-Amélie de Baie-Comeau, prédicateur de Missions paroissiales sur l'ensemble du diocèse, administrateur à Rivière-au-Tonnerre, Sheldrake, et Magpie, membre de l'équipe pastorale du Havre-St-Pierre, curé des paroisses de Forestville, Latour et Colombier. A la fin de son service pastoral, il prend enfin sa retraite à la Maison des Eudistes, à Charlesbourg.L'inhumation aura lieu à une date ultérieure au cimetière du Havre St-Pierre, sa paroisse natale. En plus de ses frères eudistes, il laisse dans le deuil ses frères Albini (feue Raymonde Comeau), Étienne (Jeanne D'Arc Gallant), Jean (Solange Marin); ses sœurs Bernadette (feu Lionel Masson), Francine (Gilles Tanguay), Jacynthe (feu Gaétan Harrisson) , des neveux et nièces et de nombreux amis qui l'ont connu dans les diverses paroisses où il a travaillé. Il est parti rejoindre ses parents et ses frères Denis (Hélène Boudreau) et André (Patricia Ducasse). En reconnaissance de ses années de travail dans nos missions du Venezuela, un don (avec reçu d'impôt) pourra être fait à (Les Oeuvres Eudistes, 6125 1ère Avenue, Québec, G1H 2V9.)