MATTE, François



Entouré de ses proches à son domicile, le 25 novembre 2020, à l'âge de 54 ans, est décédé sereinement monsieur François Matte. Il demeurait à Québec et était le fils de feu M. Roger Matte et de feu madame Monique Michaud.La famille recevra les condoléances à l'église à compter de 13 h. Il laisse dans le deuil, sa partenaire de vie Claudine Cardinal, sa sœur Sylvie (Denis Giroux), son frère Richard; ses neveux et nièces de la famille Giroux: Isabelle (Charles Gagnon), Nicolas et Alexandre; et de la famille Matte: Philippe (Valérie Cloutier), Mélanie et Murielle. Ses cousins Matte (Nicole, Robert, Denis), ses cousins Michaud (André et Louis); Sans oublier sa filleule Julie ainsi que plusieurs amis. La famille tient à remercier le Dr Louis Roy ainsi que le Dr Yves Houle pour leur disponibilité, leur dévouement et leur compassion; sans oublier Anne-Marie Giasson, kinésiologue et Nathalie Leblanc massothérapeute pour les nombreux traitements à domicile. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Centraide Québec.