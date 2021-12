BERGERON, Nicole Trudel



À son domicile le 7 novembre 2021, à l'âge de 74 ans, est décédée madame Nicole Trudel, épouse de monsieur Eddy Bergeron et mère de feu Steve Bergeron, fille de feu Antoine Trudel et de feu Claire Bastien. Elle demeurait à Lévis, secteur Breakeyville. Outre son époux, elle laisse dans le deuil sa fille Marie- Josée Bergeron (Luc Verville); ses petites-filles: Jade Verville, Sabrina Verville et Jessica Verville (Braden Obee); son frère Michel Trudel (Valérie Paré); ses belles-soeurs et beaux-frères de la famille Bergeron: Jeanne d'Arc (Pierre Labarre), Sr Jocelyne, Nicole (Gérard Buisson) et Réjean (Cécile Gingras); ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. L'ont précédée ses beaux-frères et sa belle-soeur: Lucien Bergeron, Claude Bergeron et Noëlla Bergeron. Sincères remerciements à madame Sylvie Gagné Laforest pour son aide et sa bienveillance. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral. En respect avec les mesures sanitaires en place, la famille vous accueillera auà compter de 14 h.