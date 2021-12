CADORETTE, Yolande



À l'Hôpital Général de Québec, le 13 novembre 2021, à l'âge de 86 ans, est décédée madame Yolande Cadorette, fille de feu madame Yvonne Drolet et de feu monsieur Joseph Cadorette. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h 30 à 11 h 15.L'inhumation des cendres se fera au Cimetière St-Charles Mausolée Marie de l'Incarnation. Elle laisse dans le deuil ses filles: Brigitte (Gérald Corriveau) et Manon (Jean-Pierre Sirois); ses petits-enfants: Stéphanie (Michaël Poulin) et Pierre-Olivier (Camille Breton); ses arrière-petits-enfants: Zack, Lucas et Livia; son frère Guy (Louise Gingras); ses belles-sœurs: Lise Letellier et Marie-Paule Bisson; ainsi que plusieurs neveux et nièces. Elle est allée rejoindre sa sœur et ses frères: Pierrette (Réal), Fernand, Claude (Francine), Gilles (Danielle), Florian (Cécile), Jacques (Rollande) et Marc-André. La famille aimerait remercier le personnel soignant de l'Hôpital Général de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, téléphone: 418 527-4294, site web: www.societealzheimerdequebec.com. Des formulaires seront disponibles sur place.