DION, Jean-Paul



À la résidence Cardinal-Vachon, le 8 novembre 2021, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Jean-Paul Dion fils de feu monsieur Marcel Dion et de feu madame Claudine Voyer. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13h à 14h.Il laisse dans le deuil outre sa conjointe Suzanne Giguère, ses frères et sa sœur: feu Guy Dion (Éliette Giguère), Jacques Dion (Jocelyne Dubé), Thérèse Dion (Cliff Littledale); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Robert Giguère (Janet Munro), Jean Giguère (feu Renée Cantin), Lise (S.M.N.D.A), Nicole Giguère (feu Jean-Guy Caouette), Michelle Giguère, Richard Giguère (Lise Bourget) et Ginette Giguère (feu Pierre Pelletier); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Un merci sincère au personnel du 6e étage de la résidence Cardinal-Vachon ainsi que pour les excellents soins prodigués.