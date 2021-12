MICHAUD, Marie-Jeanne Giguère



À l'Hôpital du Saint-Sacrement, le 7 novembre 2021, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Marie-Jeanne Giguère, épouse de feu monsieur Claude Michaud. Elle était la fille de feu dame Laura Gignac et feu monsieur Gilbert Giguère. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 13 h à 15 h.. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Réjean Michaud (Julie Tremblay) et Marie-Claude Michaud (Jacques Proulx); ses petits-enfants: Dany, Claudie (Yohann Cloutier), Lysandre (Benjamin Anctil) et Gabriel; son arrière-petite-fille Mathilde; ses fidèles amis des Loisirs, ensemble depuis l'âge jeune adulte et présents jusqu'au jour de son décès, soit 70 bonnes années et la bienveillante Sylvie; sa belle-sœur Claudette Brown (feu Camille Giguère) ainsi que ses neveux et nièces de la famille Giguère, spécialement la toujours présente Bianca. Sans oublier ceux et celles de la famille Michaud, entre autres les filles de feu Jean-Paul. Elle est allée rejoindre son fils Robert Michaud, ses frères et ses sœurs: Gilberte, Rose-Aimée, Lauréat, Gisèle et Camille Giguère, ainsi que leurs conjoints. La famille désire remercier tout particulièrement le personnel soignant de l'Hôpital du St-Sacrement pour leur humanisme, leur attitude bienveillante et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don au Centre de l'Ostéoporose et de Rhumatologie de Québec. Les dons vont à la Fondation du CHU de Québec - Rhumatologie adulte, 10, rue de l'Espinay, Québec (Qc), G1L 3L5, tél : 418-525-4385.