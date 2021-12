LORTIE-LEBRUN, Imelda



Au CHU de Québec (Hôpital de l'Enfant-Jésus), le 25 novembre 2021, à l'âge de 105 ans et 4 mois, est décédée madame Imelda Lortie, épouse de feu monsieur Eudore LeBrun. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport). La famille vous accueillera le samedi 4 décembre de 12h30 à 13h45 au centre commémoratifL'inhumation suivra au Cimetière de la Nativité, Rue Wilbrod Robert, Québec. Madame Lortie laisse dans le deuil ses enfants: Pierrette (feu Jean-Marie Côté), Thérèse (René Grimard) et Daniel (Louise Larochelle). Elle était aussi la mère de feu: Huguette (feu Fernand Boutet, feu Jean Drolet), Lise (feu Réal Doré) et Claire (feu Clément Masson). Sa belle-fille Gisèle Grenier (feu André LeBrun); ses petits-enfants: Michel, Christine, Linda LeBrun, Jean, Marie-Claude, Benoît Côté, France, Chantale, Suzanne, Sylvain Masson, Michel, Lise, Hélène Boutet, Manon, Jean-François Doré, Julie et Vincent LeBrun. Ses arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s.