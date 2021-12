DUBOIS, Abbé Guy



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 5 novembre 2021, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur l'abbé Guy Dubois, fils de feu Henri Dubois et de feu Germaine Brochu. Il demeurait à la Résidence Déziel de Lévis.Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs: feu Gisèle (feu Léo Dubois), Denis (Ghislaine Vachon), Marcel (feu Ghislaine Gosselin), feu Jeannine (feu Jean-Guy Cloutier), Bertrand (Françoise Laflamme), feu Yvan, Claire (Raymond Pander), Gilles (Monique Bonneville), Sœur Rosa SSCM, Raymonde (feu Gaston Turcotte), Francine (feu Léo Landry), feu Michel (Céline Lamontagne), Jacques, Solange (Billy Papanastasiou), Christian (Louise Bonneville); ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, ses confrères et les résidents et résidentes de la Résidence Déziel à Lévis. Après ses études au Collège de Lévis (1949-1956), il entre au Grand Séminaire de Québec pour ses études théologiques qui le mènent à son ordination en 1960. D'abord un bref mandat comme vicaire à Notre-Dame de Grâces, puis c'est le début de sa carrière en 1961 au Collège de Lévis comme maître de salle, professeur de mathématiques jusqu'en 1991. Son engagement est allé jusqu'à être un membre fondateur de la Fondation du Collège de Lévis en 1978. Il en a été secrétaire bénévole pendant 14 ans et surtout un des plus généreux donateurs jusqu'à tout récemment. Même si la retraite a sonné, il a continué son engagement comme aumônier à l'Hôtel-Dieu de Lévis de 1997 à 2017 sans oublier du ministère dominical dans quelques paroisses de la Rive-Nord et de la Rive-Sud.La famille tient à remercier la direction et les services de santé de la Résidence Déziel pour toute l'attention et les bons soins prodigués au cours des derniers mois.en présence des cendres, qui seront déposées en niche au Mausolée-columbarium Mont-Marie immédiatement après la cérémonie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du Collège de Lévis, 9, Monseigneur-Gosselin, Lévis (Québec) G6V 5K1 ou à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, tél.: 1-877-882-2582, site web : www.coeuretavc.ca