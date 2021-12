LAVALLÉE, Hugues



À la Maison Paul-Triquet, le 8 novembre 2021, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Hugues Lavallée, époux de madame Jeannine Soulard et fils de feu monsieur Hector Lavallée et de feu madame Cécile Dionne. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Il laisse dans le deuil outre sa conjointe madame Jeannine Soulard Lavallée, ses enfants : Sylvie (Pierre Rancourt), Marie-Claude (Bernard Dubé) et Daniel. Ses petits-enfants : Jérôme et Philippe Sirois, Frédérique Dubé (Marc-André Leclerc), Émile Dubé, Renaud Dubé (Élodie Grégoire) et Marie Dubé. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du 3e étage de la Maison Paul-Triquet en particulier madame Cindy et monsieur Donat pour leur humanisme et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Opération Enfant Soleil.