BLOUIN, Rolande



À sa résidence, le 24 novembre 2021, est décédée subitement madame Rolande Blouin à l'âge de 75 ans et 3 mois. Elle était la conjointe de feu Yvon Bourget et la fille de feu monsieur Roland Blouin et feu dame Lucienne Vallée. Elle laisse dans le deuil sa fille Renée Plante (Edelvy Molina Borrero); ses petites-filles: Marie-Pier Rhéaume (David Brousseau), Émilie Rhéaume (Jonathan Georges) et Myriam Rhéaume (Mathieu Bellavance); ses arrière-petits-enfants: Alyssa, Élyana, Olivia, Victor, Zack, Hugo, Victoria, Flavie; ses frères et sœurs: feu Michel (Denise Boissinot), Jacques (feu Carroll Bourget), France (Gaétan Auger) et Linda; la belle-famille Bourget; sa grande amie Claudette Côté, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille recevra les condoléancesde 12h à 14h auCeux et celles qui le désirent peuvent faire un don à la société de la Société Canadienne de la Sclérose en plaques.Vos messages de condoléances peuvent être laissés sur notre site internet au www.dignitequebec.com