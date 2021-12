PASCAL-THOMASSIN, Georgette



Au CHSLD Yvonne-Sylvain, le 18 novembre 2021, à l'âge de 97 ans, est décédée madame Georgette Pascal-Thomassin, épouse de feu Charles-Henri Thomassin. Elle demeurait à Québec (arr. Beauport).où la famille vous accueillera à compter de 9h30. L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de la Nativité rue Wilbrod-Robert. Madame Pascal laisse dans le deuil ses enfants: Jean-Pierre, Lucie (André Mercier), feu Daniel et François (Paule Bernard); ses petits-enfants: Jean-Philippe et Marie-Claude Douville-Thomassin, Camille et Pascale Morneau-Thomassin, Marie-Pierre et Mathieu Mercier, Philippe et Nicolas Bernard-Thomassin; ses arrière-petits-enfants: Juliette et Louis-Charles Gravel (leur père Jonathan Gravel); sa belle-sœur Marie-Claire Grenier (feu Lucien Pascal) son beau-frère Charles-Dollars Paquet (feu Gisèle Thomassin), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et sa sœur feu: Gérard (feu Jeanne D'arc Guillot), Armand (feu Antoinette Binette), Roger (feu Laurette Thomassin), Lucien et Fernande (feu Marcel Grenier); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Thomassin feu: Florence (feu Cyriac Gamache), Paul-Albert (feu Yvonne Guillot), Rose-Alma (feu Donat Bilodeau), Agnès (feu Gabriel Poulin), Jeanne-D'Arc (feu Georges Parent), Roger (feu Rose Rossignol), Sr Théodora, Gabriel, René (feu Bernadette Fradette) et Gisèle. La direction des funérailles a été confiée à la maisonUn remerciement spécial au personnel du 2e étage du CHSLD Yvonne-Sylvain pour leur dévouement, leur attention, leur compréhension et les bons soins prodigués. Toute marque de sympathie peut se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, 1040, avenue Belvédère, bureau 201, Québec, Qc, G1S 3G3 www.societealzheimerdequebec.com