FORTIER, Michel



Au département des soins palliatifs de l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 22 novembre 2021, entouré de toute l'attention possible des siens, est décédé à l'âge de 79 ans monsieur Michel Fortier. Il a enseigné à Donnacona, à Saint-Anselme et à Saint-Damien. Natif de Honfleur, il demeurait à Saint-Anselme.La famille accueillera parents et ami(e)s ausamedi le 4 décembre 2021 de 12h00 à 13h30.et de là, au cimetière paroissial. Il laisse dans le deuil son épouse, Lise Deblois, après 52 années de mariage, son fils Sébastien (Hélène Barbeau), sa fille Stéphanie (Yves Picard), son petit-fils Josquin Fortier; de la famille Fortier, ses sœurs: Pauline (feu Roger Brien), Jeannine (Gaston Asselin), Louise (Robert Bowen); ses belles-sœurs: Cécile Lehouillier (feu Fernand), Marcella Boutin (feu Gilles); son beau-frère: Jacques Marquis (feu Mariette); de la famille Deblois : Colette (Valère Deblois), André (Claudette Pouliot), Rachel (Victor Richard), Raymond (Lise Labrecque), Normand (Jacqueline Maheux), Alain (Lani), sa belle-sœur: Lise Langis (feu Marcel). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines, amis, amies dont Jean-Laurent Boutet (Blandine), Réjean Neault (Françoise) et le Groupe des 10. Michel a rejoint son père: Narcisse Fortier et sa mère: Évangéline Roy, ses sœurs, ses frères, ses beaux-frères: Germaine (Raoul Bolduc), Armande (Reynaldo Audet), Fernand, Monique (André Simard), Roger Brien, Gilles, Mariette, Hugues. Ses beaux-parents: Louis-Philippe Deblois, Carmelle Marcoux et son beau-frère: Marcel. La famille désire remercier très chaleureusement les organismes et les personnes qui ont été très importants pour Michel au cours de sa maladie: Maison Accueil Sérénité Sainte-Claire, Le CLSC Saint-Lazare, particulièrement Monsieur Tony Leblanc et Madame Sylvie Labonté, La clinique médicale Saint-Henri, en particulier, Dre Anne-Sophie Bouffard, Hôtel-Dieu de Lévis, en particulier, Dr Frédéric Bouchard, le CRIC (Centre régional intégré de cancérologie), en particulier, Monsieur François Dallaire; les personnes qui ont offert leurs services, qui ont préparé des mets réconfortants, qui ont prié pour nous. Considérez ces remerciements comme vous étant adressés personnellement. Un merci en particulier à Isabelle Audet. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer 1040, av. Belvédère bureau 214 Québec (Québec) G1S 3G3 ou à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis 143, rue Wolfe Lévis (Québec) G6V 3Z1. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire