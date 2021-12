DUSSAULT, Serge



À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 8 novembre 2021, à l'âge de 77 ans, est décédé monsieur Serge Dussault. Époux en premières noces de feu Thérèse Legendre et en 2e noces de madame Linda Fortier, fils de feu madame Alphonsine Drapeau et de feu monsieur Maurice Dussault Il demeurait à Québec. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils: Éric (Liliane Leblond) et Patrick; ses petits-enfants: Cynthia, Kevin, Carolanne, Benjamin, Laurie; ses arrière-petits-enfants: Christine, Annabelle et Antwan; ses belles-filles: Audrey (Stéphane Paquet) et Kim (Antoine Martel); les enfants de ses belles-filles: Marianne, Émilie, Laurie, Malik et Océanne; sa sœur et son frère: Denise (feu Gaston Blouin) et Jean-Yves (Sylvie Beaulieu); ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la Famille Fortier: Bruno, Bertrand, Sonia (Bernard Paquet), Martin et Steeve; ainsi que les membres de la famille Legendre, plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autre parents et ami(e)s. Il était le frère de: feu Gilles, feu Carole et feu Daniel. La famille recevra les condoléances àde 13h à 14h,La famille remercie le personnel des soins palliatifs de l'hôtel-Dieu de Québec pour l'attention portée et la qualité des soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, Site : www.cancer.ca, Tél. : 1 888 939-3333.