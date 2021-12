LABRECQUE, Grégoire



Au CHSLD de Sainte-Claire, le 22 novembre 2021, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Grégoire Labrecque, époux de madame Rose-Hélène Pouliot. Il était le fils de feu Fridolin Labrecque et de feu Cécile Dallaire. Il demeurait à Sainte-Claire.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 9h30.Il laisse dans le deuil outre son épouse, ses enfants: Micheline (feu Paul Béchard, Luc Cormier), Sylvie, Lucie, Mario (Éric-Tony Bouffard), Yvon (Edith Vachon), Edith (Léandre Picard), Manon, Josiane (Rémy Boisvert); ses petits-enfants: Jérôme, Hubert, Pierre-Alain, Jean-Philippe, Anthony, Renaud, Renée, Antoine, Catherine, Sophie, Jean-Christophe, Frédéric, Alex, Élie, Gabriel, Justin, Hugo, Philippe et ses arrière-petits-enfants: James, Romy, Edouard, Thomas, Charlotte, Arnaud, Jade, Eve, Izao, Nolhan, Anaëlle, Louane, Emrick, Eliot et un à naître au printemps. Il était le frère de: feu Jean-Paul (feu Marguerite Gagnon), feu Marguerite (feu Laurent Veilleux), feu Marcel (feu Eliane Simard), feu Suzanne (feu Roland Perreault), feu Benoît (feu Julienne Roy), feu Egide (Jeannette Pouliot), feu Marie-Marthe (feu Raymond Hains), Denis (feu Céline Bonneville), feu Antoni (feu Janet Elbell) et feu Bernard (Nicole Charbonneau). De la famille Pouliot, il était le beau-frère de: feu Thérèse (feu Armand Courtemanche), feu Paul-Emile (feu Irène Gagnon), feu Lucille (Paul-Emile Fortier), Jeannette (feu Egide Labrecque), feu Valérien (Alice Gagnon), Lionel (Aline Leblond), feu Bertrand, Adrien (feu Estelle Chevarie, Ginette Poliquin), Arthur (Gilberte Fortier), Marc-André, Madeleine (Denis Brochu), feu Gilles, René (Céline Audet), Lorraine, feu Suzanne (feu Welly Lagrange) et feu Marie. Remerciement spécial au personnel du CHSLD de Sainte-Claire pour les excellents soins prodigués à monsieur Labrecque. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Opération Enfant Soleil, 450, avenue Saint-Jean-Baptiste, bureau 10, Québec (Québec) G2E 6H5. Des formulaires seront disponibles à l'église. La direction des funérailles a été confiée à la Maison funéraire