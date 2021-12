ROUSSEL, Sylvain



À Lévis, le 8 décembre 2020, à l'âge de 56 ans, est décédé Sylvain Roussel, conjoint de Line Rémillard, fils de madame Thérèse Sirois et de feu monsieur Jean-Marie Roussel. Il demeurait à Lévis. Outre sa conjointe et sa mère, il laisse dans le deuil son frère et ses soeurs : Jean-Pierre (Sylvie Dionne), Danièle (Marcel Boyer) et France (Jean-Roch Gagnon); sa belle-mère madame Germaine Gagnon (feu Roland Rémillard); son beau-frère et sa belle-soeur : Pierre Rémillard (Nicole Nadeau) et feu Jacques Rémillard; sa merveilleuse filleule Mélissa; ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Mira (https://www.mira.ca/fr/faire-un-don).à compter de 13 h.