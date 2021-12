PROTEAU, Richard



À Lac-Beauport, entouré de l'amour des siens, est décédé monsieur Richard Proteau, fils de feu Jean-Paul Proteau et de feu Jeanne D'Arc Riverin. Il laisse dans le deuil ses enfants: Mélanie (Martin Gabriel) et Michel (Émilie Laliberté), la mère de ses enfants: Marie-Marthe Duchesneau, ses petits-enfants: Maria, Samuel et Romy. Il laisse aussi dans le deuil son frère et ses sœurs: Lise (feu Rosaire Dubé), Diane (Jean-Nil Morin), Francine (Michel Brulotte), Lynda (Jean-Claude St-Jacques) et Clément (Julie Gagnon). Il laisse également dans le deuil sa grande amie Diane Bouchard ainsi que de nombreux parents, amis et collègues. La famille a confié monsieur Proteau auLa famille recevra les condoléances vendredi le 10 décembre 2021 de 18h à 21h.L'Inhumation aura lieu au printemps. La famille tient à remercier toutes les personnes qui ont contribué au soin et au bien-être de leur père, tout particulièrement à son amie Diane Bouchard, son ami Michel Boulet et son ami Blake Bignell et sa famille. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer.