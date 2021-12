RACINE, Alice Tremblay



Le 14 novembre 2021, entourée de l'amour des siens à l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, à l'âge de 93 ans, est décédée madame Alice Tremblay, épouse de feu Albeni Racine. Elle était la fille de feu Maria Lachance et de feu Arthur Tremblay. Elle demeurait à Saint-Tite-des-Caps.Elle laisse dans le deuil ses chers enfants: Annette, Nicole (Bernard Simard), Carole (Réjean Couture), Carmenne (Sylvain Tremblay), Martial (Natacha Cormier), Annie; ses 13 petits-enfants; ses 11 arrière-petits-enfants; sa future arrière-petite-fille et son arrière-arrière-petite-fille.En outre, elle laisse dans le deuil son frère Roland (Adrienne Duchesne); sa sœur Pauline (André Guérin); ses filleuls Raynald Tremblay, Lisette Poulin et Éric Verreault ainsi que Roland Verreault et Yvan Blouin. Elle laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et ami(e)s. La famille souhaite adresser ses sincères remerciements au Dr Robert Cadrin pour les bons soins prodigués. Elle sera inhumée au cimetière de Saint-Tite-des-Caps. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, téléphone: 418-527-4294, site web: www.societealzheimerdequebec.com.