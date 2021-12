MOREAU BÉLANGER, Solange



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 9 novembre 2021, à l'âge de 92 ans et 10 mois, est décédée dame Solange Moreau, épouse de feu monsieur Jean-Léo Bélanger. Fille de feu dame Germaine Gauvin et de feu monsieur Honoré Moreau. Native de Saint-Pamphile, elle demeurait à St-Lazare-de-Bellechasse. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Clermont (Ghislaine Vaillancourt), Gaétane (Valmont Moreau), Francine (feu Irenée Pelletier), Lise (Jean Fortin), Gaston (Linda Théberge), Guylaine (Claude Caron); ses petits-enfants: Sophie et Marie-Carole Bélanger, Mélanie, Isabelle et Éric Moreau, Benoit et Joannie Fortin, François et Anissa Bélanger, Dave Favreau, leur conjoint(e) ainsi que ses arrière-petits-enfants. Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu Patrick (feu Clémence Bélanger), feu Gilles (feu Madeleine Bélanger), feu Lucille (feu Julien Legros; feu Patrice Pelletier). De la famille Bélanger, elle laisse dans le deuil sa belle-sœur Pierrette Leblanc (feu Émilio Bélanger). Sont aussi affectés par son départ ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés au personnel de la résidence Léa-Rose de St-Lazarre pour les bons soins apportés et leur présence. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des jumelles Coudé pour la recherche médicale pour la polyneuropathie. Il sera possible de le faire au salon.Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairesamedi le 4 décembre 2021 de 11h à 13h45.L'inhumation des cendres se fera ultérieurement au cimetière paroissial du Parc.