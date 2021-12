ROY, Angéline Faucher



À l'IUCPQ, le 22 novembre 2021, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Angéline Faucher, épouse de feu Aurélien Roy, fille de feu Edwide Faucher et de feu Bertha Jacques. Autrefois de Tring-Jonction, elle demeurait à Québec. Elle était la sœur de Jean-Louis (Louise Loignon), Alfréda (Tancrède Labbé), Denise Faucher et feu Lucille Faucher). Elle était la belle-sœur de feu Blanche-Irène (feu Joseph Jacques), feu Lucia (feu Robert Gravel), feu Lorenzo (feu Marie-Rose Giguère, feu Lucienne Fortin), feu Valérien (feu Madeleine Labbé), feu Ovide (feu Gabrielle Labbé), feu Joseph (Lorraine Vallée), feu Louis-Philippe (feu Reine-Blanche Groleau), Rolande (feu Paul-Henri Groleau et Marcel (Jeanne-D'Arc Paré). Elle laisse également dans le deuil plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces et amis.La famille recevra les condoléances au funérarium de lasamedi, jour des funérailles, à compter de 9 h. La direction a été confiée à la