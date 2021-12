BÉDARD, Carmen Lamontagne



À l'hôpital St-François d'Assise, le 28 novembre 2021, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Carmen Lamontagne épouse de M. Jules Bédard. Elle demeurait à Québec (arrondissement Beauport). La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairede 11h à 13h20.L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière St-Charles.Elle laisse dans le deuil outre son époux Jules; son fils André (Hélène Godbout, feu Manon Rodrigue); son petit-fils : Gabriel (Elisabeth Nadeau); ses sœurs, ses beaux-frères et ses belles-sœurs : Raymonde (Ghislain Harvey), Rachel (feu Guy Morin), Suzanne (Bernard Montminy), feu Raymond (Gaëtane Bernier), feu Yves (Colette Brassard), feu Claire (Jacques Bouchard, Carole Hébert); sa belle-sœur de la famille Bédard : Thérèse (feu Henri Ruelland), ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses sœurs et ses beaux-frères et ses belles-soeurs : Annette (Armand Dubeau), Madeleine (Yvon Lussier) et les membres de la famille Bédard : Edouard, Yvette, Jean-Charles, Roger, Olivier, Paul. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 261-4715 av. des Replats, Québec (Qc), G2J 1B8. Par téléphone au 1(888) 473-4636 / www.coeuretavc.ca