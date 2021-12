BOLDUC, Huguette



À l'hôpital Chauveau, le 20 novembre 2021, à l'aube de sa soixantième année, est décédée madame Huguette Bolduc, conjointe de monsieur Régent Boucher, fille de feu dame Georgette Croteau et de monsieur Laurent Bolduc. Elle demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances en présence des cendres à la, de 9h à 12h00 etElle laisse dans le deuil, outre son conjoint et son père, ses sœurs: Linda (André Martineau), Johanne (Serge Bleau); sa nièce Crystel (Zaki, Laurent, Flavie Bougouss); son neveu Victor; sa belle-famille Boucher: Diane (Mario Coulombe), Aubin (Aline Denis), Monique, Louise (Daniel Turcotte), Mario, Line, Lucie (Michel Rochon), Hélène; ainsi que ses 15 neveux et nièces, parents et amis(es). Un sincère remerciement au personnel des soins palliatifs de l'hôpital Chauveau pour leur humanité et particulièrement le Dr Michelle Lavoie pour la qualité des soins prodigués et le support apporté. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de la Société canadienne de la sclérose en plaques, 245 Rue Soumande bureau 202, Québec, tél. 418-529-9742, https://scleroseenplaques.ca, ou à la Société de la recherche sur le cancer 625, avenue du Président-Kennedy, bureau 402, Montréal (Québec), H3A 3S5, téléphone: 514 861-9227,www.societederecherchesurlecancer.ca.