MONTPETIT, Bernard



"Ne pleurez pas! Toute ma vie, j'ai été choyé." Je suis parti rencontrer mon Créateur et ensemble, nous veillerons sur vous que j'aime.À l'Hôtel-Dieu de Québec, le 27 novembre 2021, à l'âge de 86 ans, est décédé paisiblement entouré de l'amour de sa famille, Bernard Montpetit, BSc Ing CMR, BEng(CI) McGill University, MASc University of Toronto, S/L CD (Major), époux de Madeleine Crevier et fils de feu Bertha Viau et de feu Victor Montpetit. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera une heure avant la cérémonie, soit à 13 h.Il laisse dans le deuil outre l'amour de sa vie, son épouse des 62 dernières années, Madeleine, sa fille Lyne, son fils Marc (sa fiancée Marie-France Daoust), ses petites-filles Gabrielle (Audrey Laurin et ses fils Éliot et Mathis) et Sarah-Maud (Nicolas Grenier et bébé Grenier 2022), ainsi que plusieurs ami(e)s de longue date. La famille tient à remercier celles et ceux qui ont procuré les divers soins et services reçus, plus particulièrement les équipes de la Clinique d'Insuffisance Cardiaque du CHUL, du CLSC Sainte-Foy-Sillery et, du programme PPMC de l'Institut Universitaire de Cardiologie et de Pneumologie de Québec. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association Pulmonaire du Québec : www.poumonquebec.ca et de la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC : www.coeuretavc.ca