GUINDON, Suzanne



Au département des soins palliatifs du centre d'hébergement Jeffery Hale, le 16 novembre 2021 à l'âge de 73 ans est décédée dans la dignité, la sérénité et la résilience, dame Suzanne Guindon, conjointe de monsieur Yvon Beaulé, fille de feu Cécile Dorais et de feu Paul-Émile Guindon. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h 30 à 11 h 15 etOutre son conjoint, elle laisse dans le deuil sa fille unique Évelyne Lemieux (Philippe Blouin); sa sœur aînée Pierrette Guindon, son frère Michel Guindon (Diane Tremblay); les enfants de son conjoint: Martine et Éric Beaulé; de nombreux cousins et cousines ainsi que des amis intimes: Mme Liette Champagne (Guy Champagne), Mme Dortey Mc Hugh et M. Pablo Girard. Nous tenons à remercier les personnes suivantes pour le soutien et le réconfort apportés spécialement au courant des deux dernières années: Mme Liette Champagne et M. Guy Cameron; Mme Dortey Mc Hugh; M. Michel Corriveau; M. Gilles Vaudreuil; L'équipe du CRCEO (Hôtel-Dieu-de-Québec), Dr Félix Couture; Le personnel des soins palliatifs du Jeffery Hale, Dre Catherine Gagnon; L'équipe du soutien à domicile du CLSC Sainte-Foy-Sillery (Josée Brulotte). Prière de ne pas envoyer de fleurs. Vous êtes invités à faire un don à la Fondation Gilles Kègle.