ARSENEAULT

Jacqueline Vallières



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec, le 25 novembre 2021, à l'âge de 88 ans, est décédée dame Jacqueline Vallières, épouse de monsieur Joseph Arseneault et fille de feu monsieur Louis-Alfred Vallières et de feu dame Alice Imbeault. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule samedi 4 décembre 2021 de 11h à 13h30.La famille recevra les condoléances de 11h à 13h30 au complexe funéraire.Elle laisse dans le deuil outre son époux monsieur Joseph Arseneault, ses enfants: Serge (Lise Bourret), feu Denis (Lorraine Daigle, Simon Hamel), Ginette (Christian Ratier), Renée et Nathalie; ses petits-enfants: Paule (Alexandre), Mélanie (Christian), Sébastien (Catherine), Vincent, Catherine (Pier-Luc), Marie-Christine (Sébastien), Mélodie (Donald), Olivier et feu Hugo (leur père Martin Blouin); ses arrière-petits-enfants: Ludovic, Ariane, Maxime, Alice, Laurie, Chloé, Océanne, Maélie et Liana. Elle laisse également dans le deuil ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs: Louis-Eugène (Micheline Lessard), Gaston (Yolande Michaud), feu Gilles (Céline Normand), Pierre (Diane Cloutier), Jean-Guy (Lorraine Verret), Lise (Michel Plamondon), Michèle (Richard Girard), Mario (Sylvie Robitaille) et Madeleine Arseneault (feu Marc Lorquet); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs qui l'ont précédée. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel de la Résidence St-Philippe et de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec pour leur attitude bienveillante et leurs bons soins prodigués à l'unité des soins palliatifs. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715 avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc), G2J 1B8, (418) 682-6387.