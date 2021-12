BORDUAS, André



Au CHU de Québec, le 1er novembre 2021, à l'aube de ses 94 ans, est décédé monsieur André Borduas, époux depuis 67 ans de Jeannette Blain. Il était le fils de feu Gustave Borduas et de feu Dorila Sicotte.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, au, de 9 h à 12 h.L'inhumation des cendres se fera au cimetière Notre-Dame-de-Belmont. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Guy (Carole Garneau), Jean et Lucie (Jacques Papillon); ses petits-enfants : Catherine Papillon (Justin Demers Rousseau), Guillaume Papillon (Andrée-Anne Milhomme) et Anne-Sophie Papillon; ses arrière-petits-enfants : Eliott et Félix Rousseau. Il laisse également dans le deuil ses beaux-frères : André Aubin (feu Jacqueline Blain) et Hubert Longval (feu Hélène Blain); ses belles-sœurs : Lina Blain, Thérèse Blain et Nicole Blain (feu André Pinsonneault) ainsi que de nombreux neveux et nièces et ses ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant des soins palliatifs du département de cardiologie B-1 au CHUL pour leur empathie, leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Compensez l'envoi de fleurs par un don à la Société canadienne du cancer, 1040, Belvédère, bureau 214, Québec, QC G1S 3G3. www.cancer.ca