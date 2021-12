MAYRAND, Roger



À L'Hôpital de St-Raymond, le 6 novembre 2021, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Roger Mayrand, fils de feu monsieur Gédéon Mayrand et de feu dame Marguerite Labrie. Il demeurait à Saint-Marc-des-Carrières, autrefois de Deschambault. La famille vous recevra pour un moment de reconnaissance à lade 13h à 14h30 suivi d'Monsieur Mayrand laisse dans le deuil son épouse feu Claire Gravel; sa conjointe Jeanne Gravel; ses frères et sœurs : feu Richard (Simone Marcotte), Yvette, Nazaire (Yvette Bloomberry), Nicole, Monique (François Roy), Gilles (Josette Lépine), feu Gaétan (feu Andréa Johnson), feu Danielle (feu Réjean Létourneau), feu Camille, feu Rosaire ainsi que plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, oncles, tantes, et de nombreux ami(e)s. Monsieur Mayrand laisse également dans le deuil la famille de dame Jeanne Gravel: Réjean (Claudine Vallée), Myriam (Richard Bélanger), Johanne (Guy Gagné) et Louise (Mario Alain). La famille tient à remercier le personnel des soins à domicile du CLSC de Saint-Marc-des-Carrières, particulièrement Dr. Goulet et Djino Gosselin ainsi que les soins palliatifs de l'Hôpital de St-Raymond pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du Cancer : https://cancer.ca/fr