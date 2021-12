BEAUDET, Agathe Rivard



Au CHSLD de Ste-Croix, le 29 novembre 2021, à l'âge de 100 ans et 5 mois, est décédée madame Agathe Rivard, épouse de feu monsieur Lionel Beaudet. Elle était la fille de feu Edgar Rivard et de feu Elzire Lemay. Elle demeurait à Lotbinière. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Lucille (Côme Beaudet), feu Madeleine, Christiane, Pierre (Diane Charest), Bruno (Thérèse Hamelin), François (Aline Ferland), Daniel (Claudette Lemay), René, Sylvie (Pierre Laliberté); ses petits-enfants: Henri et Émilie Demers, Simon et Julie Beaudet, Dave et Maryse Beaudet, Lucie et feu Rémi Beaudet, Michaël et Yoan Beaudet, Marie-Pier et Chloé Laliberté, leur conjoint(e); ses 18 arrière-petits-enfants; sa belle-sœur: Émilienne Abel Rivard, plusieurs neveux, nièces, parents et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses 8 sœurs et ses 4 frères Rivard. La famille tient à remercier tout le personnel du CHSLD de Ste-Croix ainsi que la Dre Nancy Shink de la clinique médicale de Ste-Croix pour les bons soins prodigués à notre mère. La famille recevra les condoléances aude 11h à 13h30.suivi de l'inhumation au cimetière paroissial.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique St-Laurent - Rivières-du-chêne (Communauté St-Louis de Lotbinière) ou à la Société Alzheimer Chaudière-Appalaches. Site internet : https://www.alzheimerchap.qc.ca/. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire