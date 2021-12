LAROCHE, Martial



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 22 novembre 2021, à l'âge de 87 ans, est décédé monsieur Martial Laroche (feu madame Émilienne Hamel). Il était le fils de feu Louis-Nazaire Laroche et de feu Mariette Daigle. Il demeurait à Ste-Croix. Il laisse dans le deuil ses enfants: Lucie (Pierre Paré), Gisèle (Bernard Marquis), Fernand (Christine Soucy), Nicole (Pascal Turgeon); ses petits-enfants: Josée, Carl, Hélène et Martin Laroche-Bédard, François et Simon Laroche, Coralie et Thomas Turgeon; ses 4 arrière-petits-enfants: Logan, Ethan, Arnaud et Bryan. Il était le frère de: feu Arthur (feu Denise Hébert), feu Annette (feu André Lemieux), feu Maurice (Ginette Germain), Yvonne (feu Paul-Émile Hamel), Françoise (Armand Laroche) (feu Gaston Hamel), Étienne (Suzanne Breton), Réal (Gìsèle Bergeron), Bernard (Clarisse Dion), Henri-Paul (Françoise Paris), Colette (Raymond Simoneau) Simone (Julien Bergeron), Céline (Jacques Martineau); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Hamel: feu Maurice (Laura Desrochers), feu Georges (feu Thérèse Leclerc), feu Anne-Marie, feu Zoël (Pauline Auger), feu Félicien (feu Thérèse Daigle), Yvette (Robert Faucher), Lucienne (feu Paul-Henri Martineau), Sœur Germaine Hamel, SSCM, Julienne (Gilles Morin); plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Un remerciement à tout le personnel de la Cité des Étoiles de Ste-Croix pour tous les bons soins prodigués et leurs bonnes attentions. La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de 12h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC, 1434, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 500, Montréal Qc H3G 1R4, www.coeuretavc.ca