CHARLAND PARÉ, Paula



À la Maison Michel-Sarrazin, le 27 novembre 2021, est décédée à l'âge de 89 ans madame Paula Paré, épouse de feu monsieur Roger Charland et fille de feu monsieur Paul-Henri Paré et de feu madame Orra Gilpin. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9h à 11h.Elle laisse dans le deuil ses filles: Sonia (Jean Simard) et Francine (Pierre Garneau); ses petits-enfants: Mathieu Simard (Fabrice Bonneau), Carl Simard (Marie-Pier Lagacé), Sophia Garneau; son arrière-petite-fille Julia Simard; ses sœurs: Pauline Paré (feu Georges-Henri Lavertu), feu Élaine Paré; ses frères: feu Donald Paré (feu Bérangère Montreuil), feu Édouard Paré (Béatrice St-Gelais); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Jacqueline Charland (feu Guy Bédard), feu Jean-Paul Charland (feu Jeannine Mercier), Lucien Charland (Rita Doyer), feu René Charland (Hélène Tremblay), feu Pierrette Charland (feu Roland Maheux), feu Raymond Charland (feu Rosalyne Lalande); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier tout particulièrement le personnel des soins palliatifs de IUCPQ (Hôpital Laval), tout le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Jeffery Hale et tout le personnel de la merveilleuse Maison Michel-Sarrazin pour leur attitude bienveillante et leurs bons soins prodigués. Un merci spécial au Dr François Piuze et au Dr Philippe Jouan. Nous remercions également la Dre Nicole Thibault pour sa grande disponibilité et son approche humaine et rigoureuse. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison Michel-Sarrazin.