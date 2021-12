ASH, Françine



À la Maison des soins palliatifs du Littoral, le 17 novembre 2021, à l'âge de 70 ans, est décédée paisiblement, madame Françine Ash, fille de feu monsieur Roger Ash et de feu madame Denise Lincourt. Elle demeurait à Lévis, secteur de Saint-Romuald. Elle laisse dans le deuil sa sœur jumelle identique Ginette Ash (Claude Tremblay); ses cousins, cousines; ses anciens collègues, ainsi que plusieurs autres parents et ami(e)s. Un merci tout spécial à tout le personnel de la Maison de soins palliatifs du Littoral, de l'Hôtel-Dieu de Québec et de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du Littoral ou à la Fondation du cancer du sein du Québec ou à la Société canadienne de la Sclérose en plaque.à compter de 10 h 30.